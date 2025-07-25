Под завалами дома в Саратове нашли одного погибшего и одного выжившего

Также в ведомстве указали, что в ходе разбора завалов был наёден ещё один погибший. Таким образом число жерт происшествия выросло до четырёх.

«Всего в ликвидации последствий задействованы более 100 специалистов и 34 единицы техники», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что в результате взрыва в многоквартирном доме в Саратове произошло обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж, сообщает RT.

