Продюсер Богатырева допустила возвращение CD из-за закона о поиске «экстремизма»

По её мнению, это может привести более массовому использованию VPN и к расцвету подпольного рынка.

«Аудитория, для которой принципиально важна запрещёнка, уйдет в Telegram-каналы, торренты или будет использовать CD-диски», — пояснила она.

Богатырева также добавила, что из-за закона музыканты будут самостоятельно подвергать цензуре своё творчество, избегая «опасных» тем.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что для привлечения гражданина к ответственности в рамках закона о штрафах за поиск экстремистской информации правоохранителям потребуется доказать наличие умысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

