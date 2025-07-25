Продюсер Богатырева допустила возвращение CD из-за закона о поиске «экстремизма»

Закон о штрафе за поиск экстремистских материалов интернете, вероятно, приведёт к тому, что фанаты запрещённых артистов потеряют доступ к любимой музыке. Об этом NEWS.ru заявила музыкальный продюсер Дарья Богатырева.

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По её мнению, это может привести более массовому использованию VPN и к расцвету подпольного рынка.

«Аудитория, для которой принципиально важна запрещёнка, уйдет в Telegram-каналы, торренты или будет использовать CD-диски», — пояснила она.

Богатырева также добавила, что из-за закона музыканты будут самостоятельно подвергать цензуре своё творчество, избегая «опасных» тем.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что для привлечения гражданина к ответственности в рамках закона о штрафах за поиск экстремистской информации правоохранителям потребуется доказать наличие умысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ross D. Franklin / AP
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