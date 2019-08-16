Сценарист британского «Чернобыля» посочувствовал коллегам с НТВ

Сценарист британского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин посочувствовал российским коллегам на НТВ, снимающим свою версию сериала о трагедии, сообщает IndieWire.

По его словам, работа, которой занимается и он, и российские сценаристы, тяжела, и поэтому он всегда будет поддерживать коллег, независимо от их целей.

«Снимать сериалы — тяжелая работа, и что бы ни происходило с политикой, Путиным, его правительством, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд. Даже если задача русского сериала — очернение нашей работы или пропаганда лживой версии истории», — заявил сценарист.

Кроме того, он добавил, что в знак сочувствия осмеянным создателям российского «Чернобыля» хотел бы пригласить их на ланч, чтобы утешить.