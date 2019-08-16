Сценарист британского «Чернобыля» посочувствовал коллегам с НТВ
Сценарист британского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин посочувствовал российским коллегам на НТВ, снимающим свою версию сериала о трагедии, сообщает IndieWire.
По его словам, работа, которой занимается и он, и российские сценаристы, тяжела, и поэтому он всегда будет поддерживать коллег, независимо от их целей.
«Снимать сериалы — тяжелая работа, и что бы ни происходило с политикой, Путиным, его правительством, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд. Даже если задача русского сериала — очернение нашей работы или пропаганда лживой версии истории», — заявил сценарист.
Кроме того, он добавил, что в знак сочувствия осмеянным создателям российского «Чернобыля» хотел бы пригласить их на ланч, чтобы утешить.
Напомним, в июле в сети появился трейлер российского сериала о событиях в Чернобыле, снятого по заказу телеканала НТВ. Ролик был размещен на Youtube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего в сериале главную роль. Видео было доступно в течение нескольких часов, после чего было удалено. За это время пользователи поставили трейлеру более четырех тысяч дизлайков.
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