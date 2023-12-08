СТС удалил три серии «Не родись красивой», где один из героев пошел в гей-клуб

С сайта «СТС Love» пропали 41, 42 и 43 серия ситкома, выходившего в 2005-2006 годах. По сюжету в них один из главных персонажей Андрей Жданов идет в гей-клуб в женском образе, после того, как проиграл спор с кутюрье Милко.

При этом на YouTube и других площадках серии по-прежнему доступны.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский канал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, передает «Радиоточка НСН».

