СТС удалил три серии «Не родись красивой», где один из героев пошел в гей-клуб
Телеканал СТС удалил три эпизода сериала «Не родись красивой», где один из главных героев отправляется в гей-клуб.
С сайта «СТС Love» пропали 41, 42 и 43 серия ситкома, выходившего в 2005-2006 годах. По сюжету в них один из главных персонажей Андрей Жданов идет в гей-клуб в женском образе, после того, как проиграл спор с кутюрье Милко.
При этом на YouTube и других площадках серии по-прежнему доступны.
Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский канал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru