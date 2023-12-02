Полиция этой ночью провела несколько рейдов в ЛГБТ-клубах Москвы
2 декабря 202316:41
Полиция этой ночью провела несколько рейдов в ЛГБТ*-клубах (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Москвы, сообщают СМИ.
Накануне в России ввели запрет на «Международное движение ЛГБТ» и признали его экстремистским.
По данным СМИ, полицейские заходили в разные заведения под предлогом поиска наркотиков. Проходили в залы и фотографировали паспорта посетителей.
Ранее стало известно, что более десяти посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru