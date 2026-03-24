«Скромные деньги!»: В ГИТИСе раскрыли, на каких условиях преподает Богомолов
Григорий Заславский заявил НСН, что Константин Богомолов ведет магистратуру по режиссуре в ГИТИСе до лета 2026 года, а следующий курс набирать отказался.
Режиссер Константин Богомолов преподает в ГИТИСе уже два года за скромные деньги и никакие 50 тысяч рублей за лекцию он не получает. Об этом НСН рассказал ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Художественный руководитель двух московских театров – на Бронной и «Сцена Мельников» - Константин Богомолов устроился в ГИТИС спустя 10 дней после увольнения из Школы-студии МХАТ. Об этом свидетельствует контракт на сайте «Госзакупок», по которому ИП Богомолов будет вести магистерскую программу «Профессия - режиссёр» для студентов второго курса ГИТИСа очной формы обучения. Стоимость контракта – 250 тысяч рублей. Заславский раскрыл, на каких условиях Богомолов работает в вузе.
«Он давно уже преподает в ГИТИСе, уже два года. Единственное, что он не получает 50 тысяч за лекцию, а совсем скромные деньги, чуть больше, чем я, так как он заслуженный деятель искусств, профессор, а еще потому, что преподает в магистратуре, там больше ставка. У него режиссерская магистратура. Но летом, к сожалению, он отказался набрать следующий курс. Так что дальше вести не будет. Я считаю, что он сегодня один из самых лучших российских режиссеров и один из самых талантливых. Богомолов - выпускник школы выдающегося советского режиссера Андрея Гончарова, так что он получил хорошую школу и может ее точно передать. Богомолов самобытен, он владеет ремеслом, а это очень важно, помимо таланта», - рассказал он.
Ранее «Абзац» привел слова Богомолова о современных студентах театральных вузов, где режиссер констатировал отсутствие у многих из них необходимых навыков для профессии, в том числе владения телом, игры на музыкальных инструментах и знаний французского. Тогда СМИ интерпретировали его слова, как критику. Заславский отметил, что согласен с Богомоловым.
«Он в своем Telegram-канале довольно интересно прокомментировал эту историю: он говорил одно, а в газете было написано прямо противоположное. Он говорил о том, что не нужно ставить высокие оценки тем, у кого знания этим оценкам не соответствуют. Это совершенно очевидно, и с этой точки зрения он сказал правильные слова. Мы все с ним согласны», - подытожил он.
Ранее Богомолов поздравил народного артиста РФ, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского с назначением на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
