«Стриминг — для молодых»: В России усомнились в успехе нового альбома Пугачевой
Новый альбом «P.S» не принесет серьезных денег Пугачевой, это скорее попытка отдать долг российским поклонникам, сказал НСН Дмитрий Коннов.
Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, своим новым альбомом решила напомнить о себе как об артистке и порадовать российских поклонников, на стриминге же ей не стоит ждать серьезных заработков, поскольку там правят бал молодые исполнители. Об этом НСН заявил исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Ранее Пугачева выпустила свой первый за последние 16 лет альбом под названием «P.S». Альбом вышел на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, на студии они не записывались. Отмечается, что в числе треков — хиты «Все хорошо — ничего не случилось», «Поживи в моей шкуре», «Не делайте мне больно, господа», «Любовь, похожая на сон» и другие. Новых песен в сборнике нет. Коннов предположил, что так Пугачева решила отдать долг своим российским поклонникам.
«Хороший вопрос, почему альбом не вышел в 2019 году, когда состоялся концерт, все было доступно на видео, наверняка лежала и звуковая дорожка. Вероятно, у артиста такого масштаба остались поклонники, которые предпочли бы купить CD, кассету или винил, но сегодня стриминг — наверное, самый простой и удобный способ напомнить о себе как об артисте и отдать долг своим почитателям, потому что послушать это легально другим способом нельзя. Может быть, учитывая возраст певицы, ее поклонникам не совсем комфортно разбираться на пиратских сайтах и искать там аудиофайлы, но, скорее всего, у них уже есть внуки, которые легко с этим справятся», — сказал Коннов.
Собеседник НСН предположил, что заработки Пугачевой на стримингах несравнимо меньше, чем ее доход от концертной деятельности, особенно от частных выступлений.
«Связано это с тем, что стриминг — это удел в первую очередь молодых людей, у которых достаточное количество свободного времени, чтобы послушать одну и ту же песню раз двадцать за сутки. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас свободного времени, и на это свободное время претендует не только и не столько музыка, сколько видео. Количество потребления новой музыки всегда большое, если вам лет 45, то в топ-100 в любом чарте вы не найдете ни одного знакомого имени, а половину не сможете даже прочитать», — подытожил он.
Ранее глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что Пугачева в случае возвращения в Россию не сможет занять то место, которое занимала до своего отъезда.
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