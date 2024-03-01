«Стриминг — для молодых»: В России усомнились в успехе нового альбома Пугачевой

«Хороший вопрос, почему альбом не вышел в 2019 году, когда состоялся концерт, все было доступно на видео, наверняка лежала и звуковая дорожка. Вероятно, у артиста такого масштаба остались поклонники, которые предпочли бы купить CD, кассету или винил, но сегодня стриминг — наверное, самый простой и удобный способ напомнить о себе как об артисте и отдать долг своим почитателям, потому что послушать это легально другим способом нельзя. Может быть, учитывая возраст певицы, ее поклонникам не совсем комфортно разбираться на пиратских сайтах и искать там аудиофайлы, но, скорее всего, у них уже есть внуки, которые легко с этим справятся», — сказал Коннов.

Собеседник НСН предположил, что заработки Пугачевой на стримингах несравнимо меньше, чем ее доход от концертной деятельности, особенно от частных выступлений.

«Связано это с тем, что стриминг — это удел в первую очередь молодых людей, у которых достаточное количество свободного времени, чтобы послушать одну и ту же песню раз двадцать за сутки. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас свободного времени, и на это свободное время претендует не только и не столько музыка, сколько видео. Количество потребления новой музыки всегда большое, если вам лет 45, то в топ-100 в любом чарте вы не найдете ни одного знакомого имени, а половину не сможете даже прочитать», — подытожил он.

Ранее глава Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что Пугачева в случае возвращения в Россию не сможет занять то место, которое занимала до своего отъезда.

