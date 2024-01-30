Михалков: Пугачева не сможет занять то же место, что и до своего отъезда

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. ... Они приезжали на концерты, получали свои бабки, выступали на корпоративах и возвращались в свои поместья, в свои гнезда», — указал режиссер.

Михалков отметил, что не готов работать с покидавшими страну и вернувшимися «с тем же загрузом внутренним». При этом режиссер напомнил об актрисе Ирине Горбачевой, которая сначала выступала против специальной военной операции, но позже изменила мнение и рассказала об этом в интервью.

«Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю», — указал Михалков.

Кинодеятель подчеркнул, что готов работать с актрисой, потому что она внутренне изменилась. Как указал Михалков, он работает с «людьми, которых понимает и уважает», и не может взаимодействовать без уважения.

