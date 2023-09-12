«Страшное давление»: Бояков о причинах возвращения уехавших деятелей культуры
От российских писателей, поэтов и режиссеров требуют определенных заявлений на Западе, их спонсируют за определенную позицию, отметил в эфире НСН экс-худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков.
Уехавшие из-за спецоперации на Украине деятели культуры возвращаются в Россию, потому что в других странах на них оказывают страшное давление, рассказал бывший худрук МХАТ имени Горького, театральный режиссер Эдуард Бояков в интервью НСН.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что, по разным подсчетам, 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства России, выехали за рубеж. Он отметил, что от уехавших за границу на Западе требуют критиковать Россию и что-то «изобличать». При этом он подчеркнул, что никто не закрывал уехавшим из страны дорогу назад. Эдуард Бояков отметил, что такие события создают определенный драматизм.
«Есть большие писатели, поэты, режиссеры, которые уехали. Это создает определенный драматизм, например для меня. Мало того, что они лишаются своей родной языковой среды, они действительно оказываются под страшным давлением. От них требуют и ожидают определенного рода заявлений. Их спонсируют за определенного рода позицию. Это просто может разрушить личность. Поэтому в этой ситуации задуматься, покаяться и возвратиться совершенно нормальный вариант», - сказал Бояков.
При этом он отметил, что такой процесс не является для России «трагедией», так как страна от этого «только обновится». Однако, по его словам, уехавшим нужно дать возможность «осознать свою ошибку».
«Это никоим образом не трагедия. Россия переживет и переживала еще и не такие потери, она только обновится. Это совершенно нормальный, здоровый процесс. Мне известны случаи, когда уехавшие деятели культуры возвращались в страну. Во всяком случае, люди серьезно начинают об этом задумываться. Людям нужно дать возможность, в том числе осознать свою ошибку. Без Родины прожить нельзя», - указал собеседник НСН.
Кроме того, экс-худрук МХАТа согласился с тем, что покинуть страну могли 160-170 видных деятелей культуры.
«Все зависит от методологии подсчетов, методов может быть много. Если считать людей, которые вообще связаны с творческой сферой: с дизайном, с тем, что называется креативной индустрией… То, конечно, уехало не 160 человек, а десятки тысяч. Если говорить о значительных фигурах, которые на слуху, которые до известных событий были властителями умов, то это вполне реальная цифра. Если говорить о тех, кто действительно очень много значит для русской культуры, таких еще меньше», - резюмировал Бояков.
Ранее, 16 июня, Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что половина россиян, уехавших из страны после февраля 2022 года, уже вернулись и этот процесс продолжается.
В свою очередь РБК в пресс-службе Минкультуры РФ заявляли, что деятели культуры, покинувшие Россию в «непростое время», «абсолютно логично» исчезают с афиш государственных учреждений, передает «Радиоточка НСН».
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