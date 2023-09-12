«Страшное давление»: Бояков о причинах возвращения уехавших деятелей культуры

«Есть большие писатели, поэты, режиссеры, которые уехали. Это создает определенный драматизм, например для меня. Мало того, что они лишаются своей родной языковой среды, они действительно оказываются под страшным давлением. От них требуют и ожидают определенного рода заявлений. Их спонсируют за определенного рода позицию. Это просто может разрушить личность. Поэтому в этой ситуации задуматься, покаяться и возвратиться совершенно нормальный вариант», - сказал Бояков.

При этом он отметил, что такой процесс не является для России «трагедией», так как страна от этого «только обновится». Однако, по его словам, уехавшим нужно дать возможность «осознать свою ошибку».

«Это никоим образом не трагедия. Россия переживет и переживала еще и не такие потери, она только обновится. Это совершенно нормальный, здоровый процесс. Мне известны случаи, когда уехавшие деятели культуры возвращались в страну. Во всяком случае, люди серьезно начинают об этом задумываться. Людям нужно дать возможность, в том числе осознать свою ошибку. Без Родины прожить нельзя», - указал собеседник НСН.

Кроме того, экс-худрук МХАТа согласился с тем, что покинуть страну могли 160-170 видных деятелей культуры.

«Все зависит от методологии подсчетов, методов может быть много. Если считать людей, которые вообще связаны с творческой сферой: с дизайном, с тем, что называется креативной индустрией… То, конечно, уехало не 160 человек, а десятки тысяч. Если говорить о значительных фигурах, которые на слуху, которые до известных событий были властителями умов, то это вполне реальная цифра. Если говорить о тех, кто действительно очень много значит для русской культуры, таких еще меньше», - резюмировал Бояков.