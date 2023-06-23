«Хороший показатель»: 76,3% уехавших из России хотят вернуться

Большая часть уехавших из России людей планирует вернуться, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

«По официальным данным, из России уехало 700 тысяч человек. По неофициальным, миллион и сто тысяч. При этом, по данным миграционной службы, половина из них уже вернулась. Это хороший показатель. 76,3% уехавших говорят, что собираются вернуться обратно. Никогда государство не выделяло так много денег на молодежь, как сейчас, поэтому фокуса на тех, кто уехал, сейчас нет, нужно реализовывать масштабные программы», - отметил он.

В 2023 году День молодежи отметят в новую дату - 24 июня. Ранее этот праздник проходил 27 июня, но в этом году президент утвердил новое решение. Праздник перенесен на последнюю субботу июня по многочисленным просьбам студентов.

