Раненого при атаке ВСУ подростка перевезли в московскую больницу
Пятнадцатилетний подросток, пострадавший при атаке беспилотника в Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу медучреждения.
По данным больницы, подросток находится в сознании и помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы и конечностей.
Ребенка доставили в Москву после оказания первичной помощи в Борисовской центральной районной больнице и Детской областной клинической больнице Белгорода. После стабилизации состояния его перевезли реанимобилем в сопровождении специалистов центра медицины катастроф.
Как уточнила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Анна Пыталь, пациенту уже провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию. По его итогам врачи определят дальнейшую тактику лечения. Сейчас подросток находится под постоянным наблюдением реаниматологов, передает «Радиоточка НСН».
