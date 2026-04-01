Раненого при атаке ВСУ подростка перевезли в московскую больницу

Пятнадцатилетний подросток, пострадавший при атаке беспилотника в Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу медучреждения.

По данным больницы, подросток находится в сознании и помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы и конечностей.

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Ребенка доставили в Москву после оказания первичной помощи в Борисовской центральной районной больнице и Детской областной клинической больнице Белгорода. После стабилизации состояния его перевезли реанимобилем в сопровождении специалистов центра медицины катастроф.

Как уточнила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Анна Пыталь, пациенту уже провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию. По его итогам врачи определят дальнейшую тактику лечения. Сейчас подросток находится под постоянным наблюдением реаниматологов, передает «Радиоточка НСН».

