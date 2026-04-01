Раненого при атаке ВСУ подростка перевезли в московскую больницу

Пятнадцатилетний подросток, пострадавший при атаке беспилотника в Белгородской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу медучреждения.

По данным больницы, подросток находится в сознании и помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы и конечностей.