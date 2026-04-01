Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом по запросам США

В МИДе отметили, что США, по их оценке, активно расширяют экстерриториальное применение своего законодательства. В документе указано, что за последние 20 лет за пределами России были задержаны и экстрадированы в США более 100 российских граждан.

Также в ведомстве обратили внимание, что отказ от сделки со следствием в американской юрисдикции часто приводит к длительным срокам лишения свободы — от 15 до 25 лет.

Гражданам, которые считают, что могут попасть под преследование со стороны США или находятся под санкциями, рекомендовано избегать поездок в страны с договорами об экстрадиции с США, а также не совершать пересадки в их аэропортах. Кроме того, в министерстве советуют воздерживаться от поездок в государства, тесно сотрудничающие с Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».

