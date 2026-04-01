Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом по запросам США

МИД России сообщил, что для выезжающих за границу граждан страны вырос риск задержания или ареста по запросам американских властей. Ведомство призвало учитывать эту угрозу при планировании поездок.

В опубликованном предупреждении говорится, что подобные риски распространяются на ряд государств, включая страны Евросоюза, а также Австралию, Канаду, Израиль, отдельные государства Азии, такие как Сингапур и Таиланд, и ряд стран Латинской Америки — Перу, Бразилию, Панаму и Парагвай, отмечает RT.

МИД призвал россиян избегать поездок в любые недружественные юрисдикции

В МИДе отметили, что США, по их оценке, активно расширяют экстерриториальное применение своего законодательства. В документе указано, что за последние 20 лет за пределами России были задержаны и экстрадированы в США более 100 российских граждан.

Также в ведомстве обратили внимание, что отказ от сделки со следствием в американской юрисдикции часто приводит к длительным срокам лишения свободы — от 15 до 25 лет.

Гражданам, которые считают, что могут попасть под преследование со стороны США или находятся под санкциями, рекомендовано избегать поездок в страны с договорами об экстрадиции с США, а также не совершать пересадки в их аэропортах. Кроме того, в министерстве советуют воздерживаться от поездок в государства, тесно сотрудничающие с Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
