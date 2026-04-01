В России назвали маловероятным выход США из НАТО

Вероятность выхода США из НАТО «крайне маловероятна». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Трамп допустил пересмотр членства США в НАТО

По его мнению, президент США Дональд Трамп, который критикует страны Североатлантического альянса, прекрасно понимает, что разрыв с блоком «приведёт к очень большому количеству негативных последствий».

«В том числе для самих Соединенных Штатов. Они... разрывают трансатлантические связи со своими союзниками в Европе... и теряют рынки сбыта для своих американских вооружений», — указал на последствия эксперт.

Дудаков также допустил, что США действительно могут сократить своё участие в делах блока, но при этом продолжат предметно работать с теми странами Европы, «с кем им интересно вести кооперацию».

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Радиоточке НСН», что Европа будет умолять Трампа не выходить из НАТО.

ФОТО: РИА Новости
