Сертификацию импортозамещенного SJ-100 запланировали на август
Минпромторг РФ планирует сертифицировать импортозамещенный пассажирский самолет SJ-100 в августе. Об этом глава ведомства Антон Алиханов сообщил в ходе презентации в рамках Международного транспортно-логистического форума.
Сроки могут корректироваться и будут зависеть от хода испытаний и возможных правок со стороны проверяющих органов. В сертификационных тестах задействованы четыре самолета.
Борт будет оснащен двигателем ПД-8 полностью российской разработки, сертификация которого намечена на май.
В январе сообщалось о проведении испытаний ПД-8 на устойчивость к столкновению с птицами. Мотор успешно прошел тестирование.
