Путин объяснил невмешательство ОДКБ в ситуацию в Карабахе
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха остаётся чувствительным вопросом. Как пишет RT, об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент РФ Владимир Путин.
Также он объяснил, почему Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла вмешиваться в ситуацию. По словам российского лидера, после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году о том, что Карабах является частью Азербайджана, подобные действия были бы некорректными.
«После того, как вы... признали... вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно», - подчеркнул Путин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения признала Нагорный Карабах азербайджанским, поэтому вопрос данной территории является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске