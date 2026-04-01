Путин объяснил невмешательство ОДКБ в ситуацию в Карабахе

Также он объяснил, почему Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла вмешиваться в ситуацию. По словам российского лидера, после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году о том, что Карабах является частью Азербайджана, подобные действия были бы некорректными.

«После того, как вы... признали... вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, просто совсем было некорректно», - подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Армения признала Нагорный Карабах азербайджанским, поэтому вопрос данной территории является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

