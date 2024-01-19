Стоянов заявил, что увлекся столярным делом во время пандемии

По словам Стоянова, в период пандемии он оборудовал столярную мастерскую в небольшом сарайчике. Актер поставил там электробатарею и закупил инструменты.

Звезда юмористического шоу «Городок» сравнил процесс изготовления изделий с медитацией. Актер признался, что он полностью погружается в дело и не думает ни о чем другом.

Артист сообщил, что сделал уже несколько столов, полок и часов. Все работы он дарит друзьям.

В сентябре 2023 года появилась информация, что Стоянов попал в больницу с гипертонией. Позже актер выступил с опровержением, передает «Радиоточка НСН».

