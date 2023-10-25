«Пока не посмотрю — не хвалю»: Стоянов о плохих фильмах и работе с Сухоруковым
Иногда сниматься в фильме интересно, работа доставляет удовольствие, однако конечный результат разочаровывает, сказал НСН Юрий Стоянов.
Хвалить фильм, не посмотрев картину, — не самое правильное решение, однако артист порой вынужден это делать, заявил НСН народный артист России Юрий Стоянов.
Актер Юрий Стоянов признался, что ему доводилось хвалить плохие фильмы. Об этом сообщил «Пятый канал». Артист добавил, что рассказывать о кино — неблагодарное дело. Стоянов пояснил, что имел в виду, говоря о плохих фильмах.
«Как и любой артист, я должен что-то говорить о фильмах, в которых снимаюсь. Раза два в жизни мне пришлось, не видя картину, говорить о ней добрые слова. Я был искренним, потому что мне было интересно сниматься, я честно делал свое дело, но результат меня разочаровывал. И я с некоторых пор сказал себе: “Все, Юра, завязывай хвалить кино, пока ты его не посмотрел”», — отметил Стоянов.
При этом собеседник НСН положительно отозвался о совместных с актером Виктором Сухоруковым съемках в фильме «Пять процентов».
«Я получил огромное удовольствие! Очень доволен результатом вчерашней картины. Это такая подробная, питерская, абсолютно ленфильмовская, тщательная, мастерская работа режиссера. Все продумано. И, конечно, я счастлив, что я снимался там с Витей Сухоруковым впервые в жизни», — подытожил он.
Ранее Сухоруков признался, что съемки в картине «Пять процентов» стали для него «возвращением в детство», когда кинематограф был искусством, а не «аттракционом». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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