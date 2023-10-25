«Пока не посмотрю — не хвалю»: Стоянов о плохих фильмах и работе с Сухоруковым

Актер Юрий Стоянов признался, что ему доводилось хвалить плохие фильмы. Об этом сообщил «Пятый канал». Артист добавил, что рассказывать о кино — неблагодарное дело. Стоянов пояснил, что имел в виду, говоря о плохих фильмах.

«Как и любой артист, я должен что-то говорить о фильмах, в которых снимаюсь. Раза два в жизни мне пришлось, не видя картину, говорить о ней добрые слова. Я был искренним, потому что мне было интересно сниматься, я честно делал свое дело, но результат меня разочаровывал. И я с некоторых пор сказал себе: “Все, Юра, завязывай хвалить кино, пока ты его не посмотрел”», — отметил Стоянов.

При этом собеседник НСН положительно отозвался о совместных с актером Виктором Сухоруковым съемках в фильме «Пять процентов».

«Я получил огромное удовольствие! Очень доволен результатом вчерашней картины. Это такая подробная, питерская, абсолютно ленфильмовская, тщательная, мастерская работа режиссера. Все продумано. И, конечно, я счастлив, что я снимался там с Витей Сухоруковым впервые в жизни», — подытожил он.

Ранее Сухоруков признался, что съемки в картине «Пять процентов» стали для него «возвращением в детство», когда кинематограф был искусством, а не «аттракционом». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

