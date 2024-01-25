Стоянов объяснил популярность сказок среди российского зрителя

Ранее сообщалось, что фильм «Бременские музыканты» собрал 2,5 млрд рублей и обогнал «По щучьему велению» в списке самых кассовых российских фильмов. Соответствующие данные предоставил информационный ресурс ЕАИС. При этом половину позиций в топ-10 занимают сказки, также в десятку вошли «Холоп», «Холоп-2», «Движение вверх», «Т-34» и «Вызов». Стоянов объяснил, почему сказки находят такой отклик в сердцах зрителей.

«Сказки — очень важный кусок хорошего, спокойного, доброго, надежного прошлого. Люди хотят передать его детям и внукам. Это очень талантливые истории, проверенные поколениями. Признаюсь, пока я ничего не видел, кроме “Чебурашки”: нет времени, к тому же, на мой взгляд, в этом есть некая конъюнктура», — сказал Стоянов.

Собеседник НСН обратил внимание на то, что проблема с созданием современных сюжетов и обращение к историям из прошлого — мировой тренд.

«Это мировая проблема, а не только наша, ей уже не один год. Русские, советские сказки — это проверенные вещи, тем более, что они наши. Безусловно, у российских кинематографистов есть право к ним обращаться», — подытожил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что руководство страны продолжит развивать отечественное кино, которое уже вышло на качественно новый уровень.

