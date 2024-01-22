«Воздух» Германа-младшего стал самым кассовым военным фильмом среди новинок

Кинокартина «Воздух» режиссера Алексея Германа - младшего сумела собрать более 140 миллионов рублей за первый уикенд в отечественном прокате. Драма о советских военных летчицах продемонстрировала лучший старт среди российских фильмов на военную тему с 2020 года.

Такие цифры назвали в пресс-службе Первого канала, который принимал участие в создании картины. Мировая премьера «Воздуха» прошла минувшей осенью на Международном кинофестивале в столице Японии, на котором была включена в основную конкурсную программу.

В России картина вышла в прокат 18 января 2024 года. Съёмки фильма продолжались почти шесть лет. Режиссер Алексей Герман-младший в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «Воздух» самым тяжелым, эмоциональным и затратным в своей карьере.

