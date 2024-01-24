Мишустин: Российское кино вышло на качественно новый уровень
Власти РФ продолжат прилагать усилия для развития отечественного кино, которое уже вышло на качественно новый уровень. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, дополнительное финансирование, которое было выделено на производство фильмов, «сработало». Мишустин отметил, что зрители охотно идут на отечественные картины. Премьер-министр указал, что порядка 90 миллионов человек пришли в кинозалы в 2023 году.
Ранее, 9 января, министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале сообщила, что кинотеатры России в период с 1 по 8 января посетили 14,8 млн человек. По ее словам, кассовые сборы превысили результат 2023 года на 1,3 млрд и составили рекордные 5,8 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru