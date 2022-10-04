СМИ: Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга
Кинорежиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг прекратил поддержку открывшегося в 2021 году Американского театра в Москве сразу после начала спецоперации на Украине. В результате пятьдесят актеров труппы остались без контрактов и инвесторов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Спилберг нарушил условия контракта. Представители театра направили в калифорнийский суд иск на полтора миллиона долларов (почти 83 млн рублей).
Ранее Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала идею лишать госфинансирования творческие коллективы за осуждение СВО или призыв к антироссийским санкциям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru