СМИ: Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга

Кинорежиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг прекратил поддержку открывшегося в 2021 году Американского театра в Москве сразу после начала спецоперации на Украине. В результате пятьдесят актеров труппы остались без контрактов и инвесторов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Спилберг нарушил условия контракта. Представители театра направили в калифорнийский суд иск на полтора миллиона долларов (почти 83 млн рублей).

Ранее Заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала идею лишать госфинансирования творческие коллективы за осуждение СВО или призыв к антироссийским санкциям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИскСудТеатр
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