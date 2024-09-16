Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти»

Знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти» (режиссер Стивен Спилберг), сообщил сайт IndieWire.

Голову пришельца из фильма Спилбирга «Инопланетянин» продадут на аукционе

Отмечается, что Содерберг — фанат творчества Спилберга. Его книга станет посвященным режиссуре пособием, в основу которого будет положен анализ создания фильма «Челюсти».

Содерберг подчеркнул, что именно фильм про акул подтолкнул его к тому, чтобы стать режиссером.

Ранее сообщалось, что новый фильм Спилберга про НЛО выйдет в мае 2026 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КинорежиссёрРежиссерКиноКнигаФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры