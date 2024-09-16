Стивен Содерберг напишет книгу о съемках фильма «Челюсти»
16 сентября 202416:08
Знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти» (режиссер Стивен Спилберг), сообщил сайт IndieWire.
Отмечается, что Содерберг — фанат творчества Спилберга. Его книга станет посвященным режиссуре пособием, в основу которого будет положен анализ создания фильма «Челюсти».
Содерберг подчеркнул, что именно фильм про акул подтолкнул его к тому, чтобы стать режиссером.
Ранее сообщалось, что новый фильм Спилберга про НЛО выйдет в мае 2026 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru