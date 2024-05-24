СМИ: Новый фильм Стивена Спилберга про НЛО выйдет в 2026 году

Новый фильм обладателя трёх «Оскаров» Стивена Спилберга про НЛО выйдет в мае 2026 года, сообщает «Variety».

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К работе над ним уже подключилась студия Universal Pictures. Сценаристом выбран Дэвид Коэпп, ранее написавший синопсисы для «Парка юрского периода» и «Войны миров».

Сюжет и название картины пока не раскрываются, известно лишь, что новый фильм Спилберга будет об НЛО.

Ранее стало известно, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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