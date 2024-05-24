СМИ: Новый фильм Стивена Спилберга про НЛО выйдет в 2026 году
24 мая 202412:45
Новый фильм обладателя трёх «Оскаров» Стивена Спилберга про НЛО выйдет в мае 2026 года, сообщает «Variety».
К работе над ним уже подключилась студия Universal Pictures. Сценаристом выбран Дэвид Коэпп, ранее написавший синопсисы для «Парка юрского периода» и «Войны миров».
Сюжет и название картины пока не раскрываются, известно лишь, что новый фильм Спилберга будет об НЛО.
Ранее стало известно, что Стивен Спилберг приступит к съемкам полицейского триллера, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru