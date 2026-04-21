Закрытый показ фильма «Обратный отсчет», снятого актером и режиссером Стивеном Сигалом, состоялся в Москве. Об этом пишет RT.

«Картина рассказывает о гибели тысяч невинных людей из-за неверных решений Запада и растущих противоречий между странами», - отмечается в публикации.

По словам самого Сигала, это лента о выживании человеческой расы. Как отметил режиссер, он чувствует, что мир «все ближе к третьей мировой войне».

Показ картины посетили журналисты, политики и представители киноиндустрии. В числе гостей были журналист Владимир Соловьев, предприниматель Виктор Бут, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

В ближайшее время фильм Сигала смогут увидеть все желающие.

Ранее стало известно, что Стивен Сигал снял документальный фильм о специальной военной операции «Во имя справедливости», напоминает Ura.ru.

