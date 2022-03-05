Стивен Кинг заявил об отказе издаваться в России
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами на фоне военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем твиттере.
В прошлом году Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов, обогнав в рейтинге Дарью Донцову. Его книги были напечатаны в 163 изданиях общим тиражом более 1 миллион экземпляров.
В сентябре 2021 года аналитики «Авито» выяснили, что книги Стивена Кинга «Ярость», «Оно», «Темная Башня» и «Противостояние» входят в Топ-3 самых любимых литературных произведений жителей Москвы.
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