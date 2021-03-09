«Талисман» Кинга станет сериалом

Netflix готовит сериал по книге Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман». Известно, что продюсированием шоу займутся компании Стивена Спилберга Amblin Television и Paramount Television Studios.

Работать над сериалом будет команда телешоу «Очень странные дела».

Дата премьеры шоу пока не сообщается, также пока не раскрывается и актерский состав нового проекта Netflix.

Ранее стало известно, что самым просматриваемым сериалом платформы Netflix стал «Ход королевы».

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