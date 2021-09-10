Названы любимые книги москвичей

Стали известны любимые литературные произведения жителей Москвы. На первом месте – серия книг писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. К таким выводам пришли аналитики «Авито».

Оказалось, что самые любимые части саги – «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и «Гарри Поттер и Орден Феникса». На втором месте рейтинга – Стивен Кинг и его «Ярость», «Оно», «Темная Башня» и «Противостояние».

Закрывает тройку популярных у жителей российской столицы произведений цикл польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».

Кроме того, в топ-10 рейтинга вошли книги «Метро 2033», «Богатый папа, бедный папа», «Властелин колец», «Коты-Воители», «Сталкер», «Игра престолов» и «Магия утра».

Ранее россияне назвали лучшие произведения художественной литературы. Роман «Война и мир» Льва Толстого оказался самым популярным. Так считают 12% россиян, высказавшихся в рамках опроса Исследовательского центра портала SuperJob, сообщает «Интерфакс».



