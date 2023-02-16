Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором за 2022 год

В сообщении говорится, что в 2022 году общий тираж книг американского писателя составил 1 369 500 экземпляров, было выпущено 204 издания.



Второе место в рейтинге РКП занял Фёдор Достоевский - 113 изданий общим тиражом 916 200 экземпляров. Замкнула ТОП-3 английская писательница Агата Кристи - 112 изданий общим тиражом 848 тысяч экземпляров. В десятке также Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Дарья Донцова, Джейн Остен, Михаил Булгаков, Нора Сакавич и Луиза Мэй Олкотт.

Самым издаваемым автором в сегменте детской литературы в 2022 году стал корней Чуковский - было выпущено 111 изданий его книг общим тиражом 898 700 экземпляров. В ТОП-10 также вошли Холли Вебб, Джоан Роулинг, Елена Ульева, Александр Пушкин, Эдуард Успенский, Александр Волков, Николай Носов, Астрид Линдгрен, Виктор Драгунский и Самуил Маршак.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские издатели намерены обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в России с помощью саммари — пересказа текста без прямого цитирования, сообщает НСН.

