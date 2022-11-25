Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери книжного рынка от ухода Роулинг и Кинга в 7%
Книжный рынок России может недополучить до 7% продаж из-за прекращения сотрудничества ряда иностранных писателей с отечественными книжными издательствами. Об этом заявил президент российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в беседе с РБК.
По словам Новикова, доля недополученных продаж с начала года составляет всего 2–3%. Однако сейчас группа «Эксмо-АСТ» лишилась контрактов с писателями Джоан Роулинг, Стивеном Кингом и Ю Несбе, и заместить этих авторов российскими на рынке будет сложно.
В то же время в РФ остаются крупные международные компании. В частности, Новиков сообщил, что работу в России продолжит американская Harper Collins, одно из в крупнейших мировых англоязычных издательств.
Президент «Эксмо-АСТ» также рассказал, что на отечественном книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы, в том числе зарубежной: в частности, группа работает с китайскими авторами. Новиков отметил, что свою аудиторию найдет и корейский контент, рассчитанный на молодежь.
Ранее генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов рассказал, что книги в рознице подорожали на 10-15%, из-за цен идет устойчивое снижение продаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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