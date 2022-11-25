Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери книжного рынка от ухода Роулинг и Кинга в 7%

По словам Новикова, доля недополученных продаж с начала года составляет всего 2–3%. Однако сейчас группа «Эксмо-АСТ» лишилась контрактов с писателями Джоан Роулинг, Стивеном Кингом и Ю Несбе, и заместить этих авторов российскими на рынке будет сложно.

В то же время в РФ остаются крупные международные компании. В частности, Новиков сообщил, что работу в России продолжит американская Harper Collins, одно из в крупнейших мировых англоязычных издательств.

Президент «Эксмо-АСТ» также рассказал, что на отечественном книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы, в том числе зарубежной: в частности, группа работает с китайскими авторами. Новиков отметил, что свою аудиторию найдет и корейский контент, рассчитанный на молодежь.

Ранее генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов рассказал, что книги в рознице подорожали на 10-15%, из-за цен идет устойчивое снижение продаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

