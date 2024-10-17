По «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал
Студия A24 поработает над экранизацией бестселлера американского писателя Стивена Кинга «Сказка», сообщает Deadline.
Планируется снять 10 серий. Сценарий напишет Пол Гринграсс. Он же может занять кресло режиссера. Исполнительным продюсером станет Питер Райс. Помимо него продюсированием займутся Гринграсс и сам Кинг.
Сюжет книги рассказывает о подростке, который получает в наследство ключи от магического портала и попадает в ужасающий мир, где добро и зло ведут войну.
По данным СМИ, в конце 2022 года за права на экранизацию романа боролись несколько студий. Тогда победу одержала студия Universal Pictures, однако розже компания отказалась от проекта из‑за его масштаба.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что режиссер Сарик Андреасян снимет фильм об олимпийском чемпионе Романе Костомарове, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru