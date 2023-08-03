«Стильная и особенная!»: Герасимов рассказал о дружбе и съемках с Мирошниченко

Худрук «Театра Луны», актер и режиссер Евгений Герасимов в интервью НСН назвал Ирину Мирошниченко удивительной актрисой, рассказав о совместных с ней съемках и дружбе.

Ранее стало известно, что Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в одной из московских больниц, куда она была госпитализирована с тяжелой формой гриппа.