Клара Новикова рассказала об одиночестве Ирины Мирошниченко
3 августа 202315:30
Российская актриса и юмористка Клара Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала печальной новость о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Новикова призналась, что надеялась на то, что артистке удастся побороть болезнь.
«Очень печальное известие... [...] Она так справлялась со своей актерской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась! Хотя мне кажется, что ей было немного одиноко», - сказала актриса.
Ранее днем стало известно, что прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru