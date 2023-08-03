Клара Новикова рассказала об одиночестве Ирины Мирошниченко

Российская актриса и юмористка Клара Новикова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала печальной новость о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Новикова призналась, что надеялась на то, что артистке удастся побороть болезнь.

«Очень печальное известие... [...] Она так справлялась со своей актерской жизнью, со своей женской жизнью. Она так справлялась! Хотя мне кажется, что ей было немного одиноко», - сказала актриса.

Ранее днем стало известно, что прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





