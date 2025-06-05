Как подчеркнул собеседник НСН, с шумным невнимательным зрителем можно столкнуться на киносеансах коммерческих фильмов, серьезное же кино обычно смотрят в тишине.

«Фильм как фильтр отбирает людей. Если вы сидите на коммерческом фильме, там все что угодно может быть - и мат, и реплики, и семечки, и газированные напитки, и телефонные звонки. Никого не стесняет даже, что иногда дети сидят в зале. На коммерческом кино, что в России, что в какой-то провинции американской, сидят люди, которые ведут себя скверно, как на футбольных матчах. Массовое зрелище есть массовое зрелище. Когда вы идете смотреть серьезное кино в российский кинотеатр, то этого практически нет. В Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Перми, в Новосибирске вы этого не увидите. Мне кажется, что уровень зрительского поведения на серьезном некоммерческом кино во всем мире один. Приходит зритель очень уважительный, степенный», - пояснил Сокуров.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость билета в российских кинотеатрах составила в 2025 году 449,6 рубля, что на 23,9%, чем годом ранее. Как пояснил «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, это повышение стоимости для кинотеатров является вынужденной мерой, при этом ранее цена билетов не менялась на протяжении десяти лет.

