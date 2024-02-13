Стас Пьеха не смог провести концерт в Орле
Певец Стас Пьеха в своих соцсетях объяснил причину отмены концерта в Орле, который был запланирован на 12 февраля.
По словам исполнителя, он не смог выступить из-за проблем со здоровьем. Пьеха уточнил, что потерял голос, а все предпринятые им меры для восстановления оказались безуспешными.
«Возможно, есть некое повреждение связок... Не буду вас пугать диагнозами, пока не попал к врачу... Буду стараться как можно скорее поправиться и продолжить работу», — написал он.
Ранее группа «СЛОТ» объявила об отмене концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти «по обстоятельствам, находящимся за пределами разумного, возможностей площадок, группы, организатора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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