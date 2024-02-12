Концерты Олега Газманова в Подмосковье отменили из-за неподписанного договора

Выступления артиста были запланированы на 10 и 11 февраля.

«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов ... к огромному сожалению вынужден сообщить о невозможности моего участия», — написал Газманов.

Исполнитель выразил уверенность, что встретится со зрителями в Зеленограде и Красногорске позже.

Ранее в Подмосковье отменили концерты певицы Лолиты Милявской, исполнительница должна была выступить в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве.

