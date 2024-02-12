Концерты Олега Газманова в Подмосковье отменили из-за неподписанного договора
Концерты народного артиста России Олега Газманова в Зеленограде и Красногорске не состоялись из-за неподписанных документов. Об этом певец написал в своем Telegram-канале.
Выступления артиста были запланированы на 10 и 11 февраля.
«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов ... к огромному сожалению вынужден сообщить о невозможности моего участия», — написал Газманов.
Исполнитель выразил уверенность, что встретится со зрителями в Зеленограде и Красногорске позже.
Ранее в Подмосковье отменили концерты певицы Лолиты Милявской, исполнительница должна была выступить в Раменском, Орехово-Зуево, Коломне и Королеве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой
- Автобус с пассажирами перевернулся на западе Турции
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 28340 человек
- Более 10 землетрясений за 25 минут зафиксировали на территории Калифорнии
- СМИ: Выплаты кешбэка российскими банками в 2023 году выросли на треть
- Зеленский продлил военное положение на Украине
- Песков: Путин не будет поздравлять избранного президента Финляндии Стубба
- Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Псковской области
- Концерты Олега Газманова в Подмосковье отменили из-за неподписанного договора
- «Больше, чем несправедливость»: Собчак отреагировала на приговор по делу о вымогательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru