Стас Михайлов признался, что до сих пор обижается на Сергея Шнурова
Певец Стас Михайлов заявил, что все еще обижен на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом исполнитель рассказал в шоу Иды Галич.
Михайлов отметил, что не приемлет использование нецензурной лексики на сцене. По этой причине он отказался от дуэтов со Шнуровым.
«Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», – подчеркнул певец.
Конфликт между Михайловым и Шнуровым произошел в 2014 году. Исполнитель хита «Все для тебя» возмутился песней «Ленинграда» «Любит наш народ». В итоге разногласия привели к драке.
Ранее Михайлов заявил, что некоторые поклонники обижались на него из-за недоступности, отмечает «Радиоточка НСН».
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