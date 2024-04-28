Родители Стаса Михайлова хотели продать квартиру ради съемок клипа

Михайлов отметил, что родители очень хотели помочь ему в музыкальной карьере, но у них не было достаточно денег, чтобы оплатить клип. Певец подчеркнул, что воспитывался в обычной семье.

«Один раз отец мне говорит: «Давай продадим квартиру, а ты снимешь клип», - поделился исполнитель.

Михайлов отказался от предложения родителей и пообещал им, что сможет прославиться собственными силами.

Президент России Владимир Путин 27 апреля наградил Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Музыканту исполнилось 55 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

