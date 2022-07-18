Стартовали съёмки четвёртого фильма «О чём говорят мужчины»

Участники «Квартета И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в своём Telegram-канале объявили о старте съёмок четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины».

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В сообщении говорится, что полное название фильма - «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». По сценарию, друзья неожиданно отправятся в очередное путешествие, к ним присоединятся Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Михаил Полицеймако и Максим Виторган.

«О чём же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Лёша, устав от проверок жены, вновь пытается понять женщин, Камиль рассуждает, почему отличники женятся чаще, чем троечники, Слава вспоминает первую любовь, а Сашу мучает важное бизнес-решение», - рассказали авторы.

Отмечается, что кресло режиссёра картины занял Михаил Поляков, съёмки пройдут в самых живописных локациях Садового кольца.

Ранее видеосервис Start представил новый сериал «В Бореньке чего-то нет», снятый по одноименному спектаклю «Квартета И».

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ТЕГИ:КультураКиноФильмКвартет И
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