Вышел трейлер первого сериала по спектаклю «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет»

Видеосервис Start представил новый трейлер сериала «В Бореньке чего-то нет», снятый по одноименному спектаклю «Квартета И».

В ролике съемочная группа собирается на банкете после окончания съемок фильма и за шампанским высказывают друг другу все, что у них накопилось.

В итоге, «романы подходят к концу, споры утихают, а режиссёр пытается понять, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее»», - говорится в описании ролика.