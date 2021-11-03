Вышел трейлер первого сериала по спектаклю «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет»
Видеосервис Start представил новый трейлер сериала «В Бореньке чего-то нет», снятый по одноименному спектаклю «Квартета И».
В ролике съемочная группа собирается на банкете после окончания съемок фильма и за шампанским высказывают друг другу все, что у них накопилось.
В итоге, «романы подходят к концу, споры утихают, а режиссёр пытается понять, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее»», - говорится в описании ролика.
Главные роли в проекте исполнили Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Павел Майков, Василий Михайлов, Ирина Гринева, Артем Смола, Евгения Вайс, Елена Полякова, Михаил Полицеймако, Георгий Мартиросян, Родион Толоконников, Арина Маракулина, Полина Ауг и другие. Режиссер – Никита Власов.
Премьера состоится на видеосервисе Start 11 ноября.
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