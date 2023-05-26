Стартовала работа над фильмом «Джон Уик 5»
Председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил, что разработка боевика «Джон Уик 5» пока находится на ранней стадии.
Во время презентации финансового отчёта кинокомпании Lionsgate он напомнил, что первый спин-офф - «Балерина», выйдет в 2024 году, а в целом в компании намерены создать целую вселенную.
«Мы разрабатываем ещё три проекта, включая «Джон Уик 5» и телевизионный сериал «Континенталь»... Мы создаём вселенную и пятый фильм более чем органично в неё впишется», - заключил Дрейк.
Ранее в Lionsgate заявили, что боевик «Балерина» выйдет в мировой прокате 7 июня 2024 года. В фильме расскажут историю балерины и наемницы Руни, которую сыграет Ана де Армас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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