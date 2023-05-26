Стартовала работа над фильмом «Джон Уик 5»

Председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил, что разработка боевика «Джон Уик 5» пока находится на ранней стадии.

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Во время презентации финансового отчёта кинокомпании Lionsgate он напомнил, что первый спин-офф - «Балерина», выйдет в 2024 году, а в целом в компании намерены создать целую вселенную.

«Мы разрабатываем ещё три проекта, включая «Джон Уик 5» и телевизионный сериал «Континенталь»... Мы создаём вселенную и пятый фильм более чем органично в неё впишется», - заключил Дрейк.

Ранее в Lionsgate заявили, что боевик «Балерина» выйдет в мировой прокате 7 июня 2024 года. В фильме расскажут историю балерины и наемницы Руни, которую сыграет Ана де Армас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
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