Стартовала работа над фильмом «Джон Уик 5»

Во время презентации финансового отчёта кинокомпании Lionsgate он напомнил, что первый спин-офф - «Балерина», выйдет в 2024 году, а в целом в компании намерены создать целую вселенную.

«Мы разрабатываем ещё три проекта, включая «Джон Уик 5» и телевизионный сериал «Континенталь»... Мы создаём вселенную и пятый фильм более чем органично в неё впишется», - заключил Дрейк.

Ранее в Lionsgate заявили, что боевик «Балерина» выйдет в мировой прокате 7 июня 2024 года. В фильме расскажут историю балерины и наемницы Руни, которую сыграет Ана де Армас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

