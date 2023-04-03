«Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат
Фильм «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли удерживает лидерство в прокате России и стран СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.
Картина повествует о киллере по имени Джон Уик. Он находит способ одолеть Правление кланов.
По предварительным данным, за прошедшие выходные фильм собрал в кинотеатрах более 191 миллиона рублей.
На второй строчке расположился мультфильм «Коты Эрмитажа». На третьем - фильм-катастрофа «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
Режиссер Квентин Тарантино работает над сценарием фильма «Кинокритик». Картина станет последней в карьере голливудского мэтра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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