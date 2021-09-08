«Станет событием». Шнейдеров о выходе новой «Матрицы»
Кинокритик заявил, что с нетерпением ждет выхода новой части знаменитого фильма.
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый тизер из знаменитой киберпанк-франшизы «Матрица: Воскрешение». Четвертая часть фильма выйдет 16 декабря спустя 18 лет после финала «Матрицы: Революция».
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что фильм станет событием в мире кино.
«Я знаю, что выходит этот фильм, я его с огромным нетерпением жду, потому что это абсолютно знаковое, культовое кино. В сознании у многих специалистов кино весь кинематограф делится на до "Матрицы" и после "Матрицы". Особенно первая – там же зашифрованы все имена, Морфеус – бог сна, Тринити – это троица, даже главный злодей Сайфер – это сокращение от Люцифер. Есть отсылки к древнегреческой философии – оракул Пифия. Это совершенно знаковое, философское, постмодернистское кино. У меня не очень в голове укладывается, как братья Вачовски стали сестрами Вачовски, но это, естественно, личное дело каждого. Мне интересно, изменилось ли их восприятие кинематографической, параллельной реальности, которую они показали в первых трех "Матрицах". Я надеюсь, это будет событие», - поделился он.
Кроме того, Шнейдеров рассказал о тизере, который запустили создатели картины.
«Очень забавный вышел первый тизер фильма, потрясающий по лаконичности: нарисовано две таблетки, красная и синяя, и написано "It’s your choice" - "Это твой выбор". Прекрасный слоган для четвертой "Матрицы"», - оценил Шнейдеров.
Тизеры новой «Матрицы», вышедшие спустя 18 лет молчания, можно посмотреть на официальном сайте фильма, выбрав красную либо синюю таблетку. Ихотличительная особенность в том, что при каждом просмотре ролик чуть-чуть меняется, подстраиваясь под актуальное время просмотра. Для этого Warner Bros заготовила 18000 разных версий ролика.
Полноценный трейлер обещают выпустить 9 сентября, а в прокат фильм должен выйти уже в декабре.
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