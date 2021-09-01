Смотря как посмотреть. В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль

1 сентября на острове Лидо начинается 78-й Венецианский международный кинофестиваль.

Откроет Мостру Педро Альмодовар и его «Параллельные матери», фильм о двух беременных женщинах, познакомившихся в роддоме. В одной из главных ролей конечно же Пенелопа Крус. Это кино поборется за главный приз фестиваля, за «Золотого Льва». Равно как и «Сила собаки» Джейн Кэмпион, драма о двух братьях и женщине, на которой один из братьев женился, а второй её возненавидел. «Плохого» брата сыграл Бенедикт Камбербэтч. В основной конкурсной программе и фильм, которому заранее прочат оскаровские номинации. Это «Спенсер» чилийца Пабло Ларраина о принцессе Диане и нескольких днях её жизни, когда она приняла решение развестись с Чарльзом. В роли леди Ди Кристен Стюарт.

Вне конкурса покажут «Последнюю дуэль» Ридли Скотта, историческую драму о дуэли, в ходе который один рыцарь убил другого, изнасиловавшего его жену. Этот поединок состоялся в реальности и был последним в судебной истории Франции. Ученые до сих пор спорят, был ли это оговор, или на поле боя действительно был убит насильник. В главных ролях Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Ещё одна громкая внеконкурсная премьера - «Хеллоуин убивает», новая часть культовой франшизы об убийце из сумасшедшего дома. В роли жертвы, которую он никак не может зарезать, бессменная Джейми Ли Кертис. Эта американская актриса получит награду фестиваля, почётного «Золотого Льва» за достижения в кинематографе.

Но главная внеконкурсная премьера, а может быть и главный фильм фестиваля — «Дюна» Дени Вильнёва, экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта, одного из самых важных произведений в истории научной фантастики. Его когда-то адаптировал Дэвид Линч (тот фильм сочли неудачей), а культовый чилийский режиссер Алехандро Ходоровский так и не смог закончить свою версию. С начала века романом занялся Голливуд. И вот, наконец, фильм готов. После премьеры в Венеции «Дюна» выйдет в мировой прокат.

Россия также будет представлена в основном конкурсе Мостры. Тут покажут фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волкогонов бежал», драму с элементами триллера о человеке, которого обвиняют в преступлении. Герой скрывается, но однажды встречает незнакомца, представившегося вестником с того света и предложившего искупить грехи. В новой секции фестиваля «Горизонты.Extra» заявлен фильм Юрия Битокова «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и Юрой Борисовым. Это история о женщине из Нальчика, которая ждет сына с войны в Сирии и не верит, что он погиб. А в программе «Неделя критики» покажут медитативную ленту Екатерины Селенкиной «Обходные пути» - исследование Москвы, от центра до окраин.

В этом году в программах Венецианского кинофестиваля 73 полнометражных фильма (из которых 21 картина поборется за награды Мостры), 18 короткометражек и 44 проекта секции виртуальной реальности. Большое жюри основного конкурса возглавляет корейский режиссёр Пон Чжун Хо, автор «Паразитов» и обладатель Оскара» и Каннской «Золотой пальмовой ветви». Итоги фестиваля станут известны 11 сентября.