Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
Компания Paramount+ объявила о начале съёмок второго сезона криминального сериала «Король Талсы». В подтверждении этого она опубликовала ролик, в котором засветился исполнитель главной роли - Сильвестр Сталлоне.
Сам актёр также подтвердил, что вернется к роли главы мафии Дуайта «Генерала» Манфреди. Он не стал раскрывать информацию о новых эпизодах, отметив лишь, что зрителей ждёт «больше количество неожиданных сюрпризов».
«Вы понятия не имеете, что нас ждет. Доверьтесь мне», - заявил Сталлоне.
Сериал «Король Талсы» рассказывает о криминальном авторитете, который отсидел 25 лет в тюрьме, а после выхода на свободу отправился в город Талса (штат Оклахома, США), чтобы построить с нуля новую преступную империю. Сериал был очень положительно принят как зрителями, так и критиками.
Ранее Сталлоне заявил, что новым исполнителем роли Джона Рэмбо должен стать канадский актер Райан Гослинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стилист Еркович назвала лучшие сочетания цветов в одежде на лето
- Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны
- Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
- Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет
- Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»
- Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
- «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
- Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов
- Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
- СМИ: Пасынок Газманова отказался от фамилии певца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru