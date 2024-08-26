Стало известно о возможном воссоединении группы Oasis
Британская рок-группа Oasis, прекратившая свое существование в 2009 году, может воссоединиться и дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года, сообщает The Times.
Издание пишет, что музыканты также могут выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери. Вокалист Лиам Галлахер написал в соцсети X: «Увидимся».
Газета отмечает, что причиной распада коллектива стала ссора братьев во время концерта в Париже. С тех пор они обменивались враждебными заявлениями.
Ранее стало известно, что Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru