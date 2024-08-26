Стало известно о возможном воссоединении группы Oasis

Издание пишет, что музыканты также могут выступить в качестве хедлайнера музыкального фестиваля в Гластонбери. Вокалист Лиам Галлахер написал в соцсети X: «Увидимся».

Газета отмечает, что причиной распада коллектива стала ссора братьев во время концерта в Париже. С тех пор они обменивались враждебными заявлениями.

Ранее стало известно, что Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

