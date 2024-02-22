СМИ: Ноэл Галлахер отказался от воссоединения Oasis

В интервью журналу брат музыканта Лиам Галлахер заявил, что в 2024 году альбому исполняется 30 лет, и по этому поводу поступило предложение собрать группу и устроить тур. Однако Ноэл ответил отказом.

«Мои люди позвонили его менеджерам. Мы предложили возродить Oasis... Планировался большой тур, серьёзные деньги. Но он отказался. Понимаю: он готовится к разводу», - сказал рокер, напомнив, что его брат объявил о расставании с супругой Сарой Макдональд еще в начале 2023 года.

Ранее поп-панк-группа Blink-182 объявила о воссоединении и возвращении фронтмена и вокалиста Тома ДеЛонга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

