СМИ: Ноэл Галлахер отказался от воссоединения Oasis
Сооснователь рок-группы Oasis Ноэл Галлахер отказался от воссоединения коллектива в честь юбилея дебютной пластинки «Definitely Maybe», сообщает Mojo.
В интервью журналу брат музыканта Лиам Галлахер заявил, что в 2024 году альбому исполняется 30 лет, и по этому поводу поступило предложение собрать группу и устроить тур. Однако Ноэл ответил отказом.
«Мои люди позвонили его менеджерам. Мы предложили возродить Oasis... Планировался большой тур, серьёзные деньги. Но он отказался. Понимаю: он готовится к разводу», - сказал рокер, напомнив, что его брат объявил о расставании с супругой Сарой Макдональд еще в начале 2023 года.
Ранее поп-панк-группа Blink-182 объявила о воссоединении и возвращении фронтмена и вокалиста Тома ДеЛонга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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