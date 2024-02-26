Стало известно о состоянии Бари Алибасова
26 февраля 202406:01
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов оказался в больнице с подозрением на инсульт, сообщает «РЕН ТВ».
Он немного оглушен и дезориентирован, заявил источник телеканала.
Ранее жена Алибасова Елены Калининой раскрыла подробности госпитализации музыканта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru