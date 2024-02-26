Стало известно о состоянии Бари Алибасова

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов оказался в больнице с подозрением на инсульт, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Бари Алибасова госпитализировали с инсультом

Он немного оглушен и дезориентирован, заявил источник телеканала.

Ранее жена Алибасова Елены Калининой раскрыла подробности госпитализации музыканта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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