Стало известно о смерти 100-летнего народного артиста России Николая Лебедева

Народный артист России Николай Лебедев, являющийся старейшим актером Театра им. Моссовета, умер на 101 году жизни, сообщает пресс-служба театра.

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«Сегодня скончался старейший наш актёр Николай Сергеевич Лебедев», — цитирует ТАСС официальное сообщение.

Накануне стало известно о смерти актера и музыканта Сергея Григорьева, озвучивавшего Филю в детской программе «Спокойной ночи, малыши», в Израиле.

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ФОТО: РИА Новости
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