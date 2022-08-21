Стало известно о смерти 100-летнего народного артиста России Николая Лебедева

МВД: 14 человек погибли в крупном ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области Вучич: власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев Роспотребнадзор: кишечную палочку обнаружили в оздоровительном лагере в Нижегородской области Семь самолетов и 10 вертолетов тушат пожары в Рязанской области Вильфанд: на следующей неделе в Москве ожидается аномально жаркая погода с температурой до +33 градусов