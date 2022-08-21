Стало известно о смерти 100-летнего народного артиста России Николая Лебедева
21 августа 202216:58
Народный артист России Николай Лебедев, являющийся старейшим актером Театра им. Моссовета, умер на 101 году жизни, сообщает пресс-служба театра.
«Сегодня скончался старейший наш актёр Николай Сергеевич Лебедев», — цитирует ТАСС официальное сообщение.
Накануне стало известно о смерти актера и музыканта Сергея Григорьева, озвучивавшего Филю в детской программе «Спокойной ночи, малыши», в Израиле.
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21 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru