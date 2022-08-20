В Израиле умер актер озвучки Фили из «Спокойной ночи, малыши»
Актер Сергей Григорьев, который был голосом Фили в программе «Спокойной ночи, малыши», умер в Израиле.
«Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00», - написала актриса Ирина Озерная Озерная в своем аккаунте в запрещенной в России из-за экстремистской деятельности соцсети Facebook*.
Причина смерти не указана.
Актер около 30 лет работал в детском проекте, напоминает RT.
Москвич Сергей Григорьев родился в 1958 году. После окончания отделения «актер театра кукол» училища имени Гнесиных учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Персонажа детской программы «Спокойной ночи, малыши!» Филю актер и музыкант начал озвучивать в 1988 году, работал над персонажем до 2014 года, когда эмигрировал в Израиль.
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