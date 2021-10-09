Представитель Гаркалина сообщила о состоянии актера
Народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии после того, как его госпитализировали с COVID -19. Об этом рассказала его агент Наталья Теплова, передает РИА Новости.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Ранее сообщалось, что Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ. Отмечается, что у актера на 75-85% поражены легкие.
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