Представитель Гаркалина сообщила о состоянии актера

Народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии после того, как его госпитализировали с COVID -19. Об этом рассказала его агент Наталья Теплова, передает РИА Новости.

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Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

Ранее сообщалось, что Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ. Отмечается, что у актера на 75-85% поражены легкие.


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ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
ТЕГИ:Коронавирус
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